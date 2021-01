Dit futuristische zeilschip vaart straks met ultragevoelige raketten de Atlantische Oceaan over

TWITTERRUZIE Secretaris SP Dordrecht tegen Wilders: ‘Uw angst voor andersge­kleur­den is niet gezond meer.’ Partij neemt afstand van uitspraak

22 januari De SP in Dordrecht ligt fel onder vuur na een tweet van secretaris Paul Baars. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de invoering van de avondklok in Nederland beet hij PVV-leider Geert Wilders online toe dat die in een psychiatrisch ziekenhuis thuishoort en zijn ‘angst voor andersgekleurden niet gezond meer is.’ De SP benadrukt dat Baars’ mening geen partijstandpunt is.