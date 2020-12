Dinerdate verdwijnt achter de tralies na oplichting: ‘Stuipen op het lijf gejaagd’

O DENNENBOOM Hoe één kerstca­deau­tje leidde tot de boom vol vogels van Henny en Barbara uit Papen­drecht

21 december In een jaar waarin we met z’n allen meer thuis zijn dan ooit, doen mensen extra hun best om het binnen gezellig te maken voor kerst. In deze rubriek zetten we bijzondere kerstbomen in de spotlights. Vandaag: Barbara Kuijpers-Dubbeldam uit Papendrecht kocht een vogel (geen echte) voor haar liefje tijdens hun eerste kerst samen. Nu hangt hun hele boom er vol mee.