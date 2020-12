Dinerdate met ‘Clara’ blijkt valstrik voor overval door man uit Etten-Leur

Oproep: Wie heeft er een bijzondere kerstboom in huis staan?

7 december Kerstmis staat voor de deur en dat betekent dat de kerstboom weer in huis wordt gehaald. In een jaar waarin we met z’n allen vaker thuis zijn dan ooit, doen mensen extra hun best om het binnen gezellig te maken. Verdient jouw kerstboom een plekje in de krant?