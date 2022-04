Dijksynagoge houdt Jom Hasjoa: ‘Slachtoffers Tweede Wereldoorlog mogen nooit vergeten worden’

Woon je in de Aelbert Cuypstraat, of aan een singel of plein met die naam? Dan mag je zondag gratis hiernaar­toe

Wie woont in een Aelbert Cuypstraat, of aan een plein of singel in Nederland met die naam, mag zondag gratis naar het Dordrechts Museum. ‘Zo kunnen we geïnteresseerde bewoners kennis laten maken met de beroemde Dordtse kunstenaar waar hun straat of plein naar is vernoemd.’

25 april