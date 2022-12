Digi-informatiebord halte IHC Smit startsein vervanging 850 halteborden

Verontwaar­di­ging over spitsta­rief fiets bij Qbuzz, vrees voor zwartrij­ders

Het nieuwe spitstarief voor fietsen in treinen van Qbuzz kan leiden tot meer zwartrijders, vreest CDA-raadslid Vincent Prins. Her en der klinken verontwaardigde reacties. ,,We zijn zeer teleurgesteld”, zegt voorzitter Bart Bruggeman van het Reizigersoverleg Drechtsteden-Alblasserwaard-Gorinchem.

