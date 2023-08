Dierenasiel ziet veel gedumpte beestjes binnenkomen, maar niet alleen door ‘impulsieve corona-aankopen’

In een tas gepropte parkieten in een park, een achtergelaten hond, een kitten van pas een dag oud. Het dierenasiel in Dordrecht heeft het dit jaar allesbehalve rustig. Veel beestjes worden gedumpt, Dierenzorgcentrum Louterbloemen vertelt waarom.