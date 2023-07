‘Die schoenen knelden... in mijn hoofd’

Eigenaar Stolk Recycling vrijgespro­ken van witwassen: ‘We hopen dit zo snel mogelijk achter ons te laten’

Alles haalde het Openbaar Ministerie uit de kast om de 60-jarige eigenaar van Stolk Recycling uit Zwijndrecht en een aantal medeverdachten van andere bedrijven aan te pakken. In de witwaszaak legde het in 2021 onder meer beslag op bankrekeningen, twee woningen en vier auto’s. Twee jaar later blijkt het niets waard; de rechtbank in Zwolle zuiverde maandag de naam van alle verdachten.