DHL spreekt zich uit na groeiend aantal bijtincidenten: ‘Houd hond weg bij ons personeel’

Aantal woningin­bra­ken daalt spectacu­lair in Dordrecht en Gorinchem: ‘Hoge prioriteit bij gemeente en politie’

Het aantal inbraken in vooral Dordrecht en Gorinchem daalt spectaculair. Dat is opmerkelijk. Landelijk is de trend juist dat het aantal weer toeneemt, al kent bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland een minimaal minnetje. Maar niet alle gemeenten in de regio hebben positieve cijfers.

9:33