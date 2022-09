Deze politiepost waar je zo naar binnen kunt lopen is geopend: ‘Een prachtige toevoeging aan de buurt’

Man die drenkeling probeert te redden uit water bij vluchtelin­gen­boot, komt zelf ook in de problemen

Een man uit Oekraïne is zaterdag in het water gevallen bij de hotelboot met oorlogsvluchtelingen in Dordrecht. Een omstander dook erachteraan om de drenkeling te redden, maar kwam daarbij zelf ook in de problemen.

14:38