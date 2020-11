Deze op afstand bestuurbare reddingsboei moet meer levens gaan redden

Politie in Ambacht maakt zich op voor rellende vuurwerk­jeugd; aantal boetes uitgedeeld

20 november In het Sophiapark in Hendrik-Ido-Ambacht is vrijdagavond meer politie op de been dan anders. Er wordt gecontroleerd op vuurwerk en er is een aantal boetes uitgedeeld. Jongeren riepen elkaar eerder namelijk op om deze avond ‘met zo veel mogelijk vuurwerk’ chaos te maken in het park. Dit als protestactie tegen het vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw. Behalve de boetes bleef het echter relatief rustig.