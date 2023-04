Deze mensen in de Drechtsteden ontvingen vandaag een koninklijke onderscheiding

DE KWESTIE (GESLOTEN) Huis van Stad en Regio kost dik 126 miljoen: goed besteed of had het ook voor minder gekund?

Nu is het nog een puinhoop aan de Spuiboulevard, maar over dik twee jaar moeten op de plek waar tot voor kort het Belastingkantoor stond de deuren van het Huis van Stad en Regio openzwaaien. De ambtenaren die nu nog in het verouderde Stadskantoor kantoor zitten, verhuizen daar dan heen en dat geldt ook voor de sociale dienst, Ingenieursbureau Drechtsteden, Dordrecht Marketing én de bibliotheek.