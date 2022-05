Deze lente geen gespartel in het Wantijpark: spartelbad de Paddenstoel pas eind juli weer open

Het lukt de gemeente Dordrecht niet om het nieuwe spartelbad de Paddenstoel in het Wantijpark op tijd af te krijgen voor de zomer. De verwachting is dat het pas eind juli weer open gaat.

De nieuwe vertraging is ontstaan door problemen met de levering van bouwmaterialen. Wethouder Marco Stam betreurt de gang van zaken. ,,We weten hoeveel mensen hier graag komen. Maar dit is overmacht. We hopen dat Dordtenaren er in de tweede helft van de zomer volop gebruik van kunnen maken”, zegt hij.

De veertig jaar oude Paddenstoel was in 2020 dringend aan vervanging toe. Het beton was aangetast, het badje was verzakt en het voldeed qua milieu en techniek niet meer aan de normen en wetgeving. Het badje zou al in 2021 vervangen worden door een nieuw spartelbad met toiletten en een waterzuivering.

Bodemvervuiling

De vondst van bodemvervuiling zorgde toen voor een jaar vertraging. Het badje was vorig jaar het hele jaar dicht. De sanering van de bodem begon pas in augustus, waarna de nieuwbouw pas in februari dit jaar van start ging. Maandenlang werd veel schone grond aangevoerd, werd de kelder van het nieuwe pompgebouw gegraven en onlangs werden de betonnen wanden van het nieuwe badje gestort.

