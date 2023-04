Deze leerlingen kunnen voortaan elke dag over hun eigen bruggetje naar school

COLUMN Ja, het is even wennen, maar het werkt wél

Een maximumsnelheid van 30 in plaats van 50 kilometer per uur binnen de bebouwde kom… maakt dat nou écht verschil? Veilig Verkeer Nederland pleit hier al jaren voor en uit onderzoek blijkt dat bijna 70 procent van de automobilisten in dit land ook bereid is om zich daaraan te houden.