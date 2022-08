Deze films kun je de komende weken allemaal in de buitenlucht gaan bekijken

Liefhebbers van buitenfilms kunnen de komende weken hun hart ophalen in de regio. Niet alleen in Dordrecht worden films in de buitenlucht vertoond, dat geldt ook voor Alblasserdam en - voor het eerst - Papendrecht.

De Dordtse bioscoop The Movies heeft de komende drie zaterdagen nog films in de Kloostertuin, de ‘achtertuin’ van het filmcomplex, op het programma staan. Het gaat achtereenvolgens om ‘Le Grand bain’, ‘The Electrical Life of Louis Wain’ en op zaterdag 27 augustus sluit ‘Decision to leave’ de rij. Die worden vertoond op de muur van de bioscoop, waar het scherm wordt opgehangen.

Vaste prik

Het is inmiddels vaste prik dat The Movies deze vertoningen in de zomer in de programmering opneemt. Dat geldt niet voor Papendrecht, waar de gemeente het evenement dit jaar voor het eerst organiseert. Speciaal voor deze gelegenheid wordt zaterdag 10 september op het raadhuis aan de Markt een filmscherm opgehangen.

De buitenfilm markeert de start van de culturele week in het dorp. Papendrechters konden de afgelopen week stemmen welke film moest worden vertoond. De keuze viel op Top Gun Maverick, de kaskraker met Tom Cruise die al maandenlang een wereldwijde hit is. Die is in Papendrecht gratis te bekijken. De gemeente rekent op honderden bezoekers in het dorpscentrum, die zelf een stoeltje moeten meenemen om de hitfilm te bekijken.

Quote Als mensen een zitzak mee willen nemen, dan mag dat natuurlijk Hans Laheij

Dat hoeft bij Landvast in Alblasserdam niet per se. Daar zijn genoeg stoelen beschikbaar voor de tweehonderd verwachte bezoekers. ,,Maar als mensen een zitzak mee willen nemen, dan mag dat natuurlijk’’, zegt Hans Laij van de bioscoop in het dorp. Die heeft dit jaar gekozen voor de feelgoodfilm Fisherman's Friend uit 2019, over een zeemanskoor dat de wereld verovert.

,,Eigenlijk wilden we Soof 3, die die dag in première gaat, buiten laten zien. Maar dat mocht niet van de filmmaatschappij’’, zegt Laheij. Die wordt daarom binnen vertoond, net als Wolf, ook een premièrefilm.

De trailer van ‘Fisherman's Friend’:

