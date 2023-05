Deze Feyenoordsupporters wonen niet in Rotterdam, maar steunen club door dik en dun: ‘Het is magisch’

Verkeers­bor­den uit de grond gerukt bij meerdere rotondes in Sliedrecht: ‘Onaccepta­bel’

Borden die te vinden zijn bij rotondes in Sliedrecht zijn ten prooi gevallen aan een of meerdere vernielers. De afgelopen tijd zijn in de weekenden borden uit de grond gerukt. De gemeente is daar niet over te spreken.