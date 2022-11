Deze drie kerken in de regio gaan de komende maanden dicht vanwege de hoge stookkosten

Dat schrijft het regionale bestuur van rooms-katholieke parochie in een nieuwsbrief aan de kerkleden: ‘We realiseren ons dat dit een zeer ingrijpend en aangrijpend besluit is, maar we rekenen op ieders begrip.’ De drie kerken waar tussen 1 december en 1 maart geen vieringen plaatsvinden zijn de Antoniuskerk in Dordrecht, de Heilig Hart-kerk in Zwijndrecht en de Onbevlekte Ontvangenis van Maria-kerk in Papendrecht.