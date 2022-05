Deze clown klom twee dagen na hartaanval gewoon het podium op: ‘De reden is bewonderenswaardig’

Buurt protes­teert tegen ‘massaal’ woongebouw voor gehandicap­ten

Bewoners van de Gerard Alewijnsstraat in Hendrik-Ido-Ambacht zijn verontwaardigd over de plannen voor een woongebouw voor gehandicapten in hun straat. ,,We hebben niets tegen deze mensen, maar dit complex wordt heel massaal op een stukje grond ter grootte van een postzegel’', zegt woordvoerder Marcel de Groot.

