Deze bieb gaat paar weken dicht vanwege een verbouwing: ‘Het is tijd om te vernieuwen’

,,De samenleving verandert en de bieb verandert mee”, zegt Renate Giesbers, rayonmanager van Bibliotheek Zwijndrecht Walburg. ,,Walburg is een populaire vestiging van de Bibliotheek AanZet en drukbezocht door Zwijndrechtenaren. Na vele jaren zonder vernieuwingen en aanpassingen aan het interieur is het tijd om hier aandacht aan te besteden.”

De bibliotheek is als het goed is op maandag 3 april weer open. En daar is Giesbers erg enthousiast over: ,,Wij zijn ervan overtuigd iedereen te kunnen verwelkomen in een bieb van nu, met de welbekende goede sfeer van altijd. Met nog fijnere plekken om te lezen, leren, studeren, luisteren, werken, voor te lezen, samen te werken en informatie te vinden.”