Derde plaats in Ziekenhuis Top 100 voor Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordt

Dordrecht wil af van parkeer­norm in het centrum

7:05 Het is straks niet meer vanzelfsprekend dat bij nieuwbouwprojecten in de binnenstad van Dordrecht parkeerplaatsen ingetekend worden. Het college wil vanwege de ambitie om tienduizend huizen te bouwen in de stad af van de geldende parkeernormen. Zo moet voorkomen worden dat bouwprojecten stagneren.