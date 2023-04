Delfgaauw werkt als vrijwilliger in de zorg en deelt zijn ervaringen in het theater: ‘De zorg is breekbaar’

Saskia en Serge deden 50 jaar geleden mee aan het Songfesti­val, nu kijken ze het thuis in isolatie op de bank

Precies vijftig jaar geleden eindigden Saskia en Serge tijdens het Eurovisie Songfestival met het lied ‘Tijd’ als zesde. Nu hebben ze een tijd van veertien maanden zelfisolatie achter de rug omdat ze doodsbang zijn voor corona. Het einde is in zicht: over twee weken mogen ze van zichzelf weer afspreken met vrienden of boodschappen doen. Maar eerst thuis het Songfestival kijken.