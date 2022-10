Definitief nieuwe treinen - mét toiletten - op Merwedelingelijn, ondanks kritiek op Qbuzz

De staten waren unaniem in hun lof voor provinciebestuurder Frederik Zevenbergen, die het halsstarrige ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zo ver kreeg dat het toch tien miljoen meebetaalt aan de treinen met het noodzakelijke nieuwe beveiligingssysteem, toiletten, brede deuren en een goede rolstoeltoegankelijkheid.

Consequentie daarvan is echter ook dat Qbuzz, dat garandeert dat de oude treinen nog 7,5 miljoen euro opleveren, nog zeven jaar door zal rijden. Bij veel partijen doet dat pijn omdat ze overspoeld worden met klachten van reizigers en medewerkers. Met name SP, PVV en PvdD tilden daar zwaar aan. ,,Qbuzz eist een nieuwe kans en over een paar maanden praten we weer over klachten’', verzuchtte SP-raadslid Lies van Aelst. Haar PVV-collega Tessa Dulfer: ,,Het is kiezen tussen twee kwaden.’’

Problemen bij alle ov-bedrijven

Volgens Zevenbergen tillen de staten te zwaar aan de kritiek op Qbuzz: ,,Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. Destijds hebben ze een verbeterplan doorgevoerd en dat werkte, alleen kregen we daarna corona. Alle bedrijven in het openbaar vervoer hebben het op het moment heel moeilijk.’’ Daarmee trok hij in ieder geval statenlid Metin Çelik over de streep: ,,Ik deel uw vertrouwen niet, maar uw vertrouwen geeft me wel een klein sprankeltje vertrouwen.’’

Het is de bedoeling dat de tien bestaande treinen vervangen worden en uitgebreid worden met twee extra wagons. De gemeenten in de regio zouden liever een grotere uitbreiding zien. Zevenbergen: ,,Dan moeten ze in de buidel tasten.’’

Volledig scherm De nieuwe treinen krijgen tot opluchting van sommige reizigers ook toiletten. © Thinkstock

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.