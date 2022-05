Definitief geen slagbomen op Damiatebrug, wel een nieuwe kabel

Prijsvraag voor opening winkelcen­trum Walburg: uit hoeveel stenen is het parkeerter­rein gemaakt?

Na ruim twee jaar is de vernieuwde buitenruimte bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht klaar. Dat wordt op 15 juni feestelijk gevierd. Zo is er een prijsvraag bedacht voor het winkelend publiek: hoeveel stenen zijn er gebruikt voor het parkeerterrein van winkelcentrum Walburg?

27 mei