Definitief: bewoners Indische Buurt met auto moeten aan de parkeervergunning

Dat regime wordt ingevoerd, nadat een duidelijke meerderheid daarmee instemde. In het zuidelijke deel van de wijk stemde 70 procent voor, in het noordelijke deel 64 procent. Burgemeester en wethouders hebben dat nu overgenomen.

Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 22:00 uur en op zondag van 12:00 tot 17:00 uur. Wie binnen deze tijden wil parkeren heeft een parkeervergunning nodig. Bezoekers betalen parkeergeld. Bewoners zijn of worden per brief geïnformeerd over de wijziging. Op woensdag 9 november is er ook nog een informatiebijeenkomst.