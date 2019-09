De vraag blijft: waarom schoot agent Wendell C. zijn gezin neer?

Terrassentrofee 2019 Zo werd de Terrassen­tro­fee gewonnen door ‘t Raadhuis in Goudriaan

12:01 De ontknoping van de AD Terrassentrofee 2019 is een spectaculaire. Na een nek-aan-nek race is het 't Raadhuis in Goudriaan dat aan het langste eind trekt. Deze zaak krijgt van de lezersjury het predicaat 'beste terras van het jaar'. Verslag van een spannende dag jureren. ,,Hier voel ik me écht welkom.''