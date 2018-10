De vergeten geschiedenis van Holland en Dordrecht

De Dordtse historicus Henk 't Jong werkte maandenlang aan zijn nieuwe boek over de geschiedenis van het graafschap Holland. Gisteren presenteerde hij het resultaat van zijn inspanningen: De dageraad van Holland, over het graafschap in de twaalfde en dertiende eeuw.

,,Het is een historisch verantwoord boek voor de geïnteresseerde leek geworden", zegt 't Jong. ,,Er is zoveel te vertellen over het gebied rondom Dordrecht. Als je dat weet, ga je heel anders naar de stad kijken."

De geschiedenis van de regio gaat terug tot zeker 980, zegt 't Jong. ,,Bij opgravingen bij de Voorstraat werd stro en gelooid leer gevonden. Dat bewijst dat er toen al mensen aan de oevers van de rivier woonden. En in de Alblasserwaard zijn bewijzen gevonden dat de Romeinen daar in de vijfde eeuw waren."

De twaalfde en dertiende eeuw, de periode waarover 't Jong schrijft, was geen gemakkelijke tijd voor Dordrecht. De Loonse oorlog, die tussen 1204 en 1206 woedde, zorgde ervoor dat er van de stad weinig overbleef. ,,Dordrecht werd verbrand en geplunderd. Honderden mensen verloren hun huis", vertelt 't Jong. ,,Maar daardoor weten we wel dat Dordrecht in die tijd al een handelsstad was: er werden onder andere wijnvaten geplunderd."

Die oorlog ontstond door het overlijden van graaf Dirk VII. Die had alleen een dochter, en zij mocht hem als gravin niet opvolgen. Hoewel ze snel trouwde en haar man tot graaf maakte, begon Dirks broer Willem een oorlog tegen hem om de opvolging.

Stadsrechten

,,Hoewel er van graaf Dirk VII weinig bewaard is gebleven, heeft Dordrecht veel aan hem te danken", zegt 't Jong. ,,Uit een document uit 1200, dat hij ondertekende, blijkt dat Dordrecht toen ook al een stad genoemd werd en haar inwoners burgers. Dit document is een van de oudst bewaarde stukken van Holland en Zeeland en is nog steeds te zien in het Dordtse archief."

Dit bewijst dat 'Thuredrecht', zoals de stad vroeger heette, wel degelijk de oudste van Nederland is, zegt 't Jong. ,,Ik ben al jaren bezig om duidelijk te maken dat Dordrecht echt ouder is dan Geertruidenberg. Daarin krijg ik ook steun van bijvoorbeeld wethouder Piet Sleeking. Alleen Geertruidenberg wil daar niet in meegaan. Het probleem is dat de officiële stadsrechten uit 1220 stammen en die van Geertruidenberg uit 1213. Veel andere steden kregen hun rechten pas decennia later."

Verder is er uit die tijd heel weinig bewaard gebleven. ,,Enerzijds is er veel verloren gegaan, maar anderzijds wás er niet veel om verloren te laten gaan. Bijna niemand kon lezen en schrijven; alles werd mondeling gedaan. Zelfs graaf Dirk VII kon waarschijnlijk niet lezen."