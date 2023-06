De studio van Popcentrale komt naar je toe in een busje of camper: ‘Zelf muziek maken voor op TikTok’

DJ Lucien Foort maakt met studenten anthem voor Dordtse vierdaagse: ‘Wel een beetje spannend’

De avondvierdaagse in Dordrecht is terug. Na drie jaar afwezigheid is het over drie weken weer wandelen geblazen door de stad. Het evenement heeft deze keer zelfs een eigen lied, gemaakt door de Dordtse top-dj Lucien Foort en de piepjonge studenten van zijn UBeat Academy. ,,We gaan een positieve vibe neerzetten.’’