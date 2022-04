Dé schippersgemeente van Nederland: steeds meer binnenvaartclubs verhuizen naar Zwijndrecht

Door nieuwe projecten hoeven studenten na hun opleiding straks niet meer de regio uit, zeggen bestuur­ders

Studenten uit de Drechtsteden die na hun studie voor het werk de regio verlaten: het is bestuurders in de regio al jaren een doorn in het oog. Maar aan de uitstroom komt binnenkort een einde, stelt Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden.

16 juni