De nachtmerrie is voorbij nu Dirk is gevonden: ‘Een maand tussen hoop en vrees geleefd’

Op de tafel liggen fotoalbums. Kiekjes van Dirk Dalebout op vakantie in Turkije. Met zijn zongebruinde hoofd kijkt hij lachend in de camera. Zijn vrouw Jacqueline staat er met een even dikke smile naast. Voor hen hun enige kind: dochter Celine, die dan pas een jaar of 7 is. Een gelukkig gezin, niets aan de hand.