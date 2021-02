De kans om dit probleem te ‘tackelen’ krijg je als stadsbestuur maar één keer

Verdachte Michael M. (21) werd kort voor uitslaande flatbrand Crabbehof ontslagen: ‘Ze proberen me er in te luizen’

6:17 Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de 21-jarige Michael M. begin vorig jaar de flatwoning in de Dordtse W.H. Vliegenstraat in brand stak. Hij zou mogelijk hebben gehandeld uit frustratie, omdat hij enkele dagen ervoor was ontslagen en daardoor zijn kamer in de woning verloor. M. ontkende dinsdag voor de rechtbank in Rotterdam. ,,Ik was niet in dat huis!’’