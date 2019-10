De GGD ging in gesprek met ouders over vaccineren: 'Niemand staat er blanco in'

Luisteren. Dat was de opdracht die de GGD zichzelf gaf tijdens de bijeenkomsten begin dit jaar. De gezondheidsdienst nodigde voorstanders, tegenstanders en twijfelaars uit om erachter te komen waar zij hun informatie vandaan halen en welke afwegingen zij maken; op aparte avonden. ,,Wat we vooral niet wilden, was dat ze tegenover elkaar kwamen te staan'', vertelt Neelke Krijgsman. Ze is projectleider van de werkgroep die bij de GGD onderzoek doet naar vaccineren in de regio Zuid-Holland Zuid. Een gevoelig onderwerp, blijkt wel uit de felle discussies die erover gevoerd worden. Om die reden was de pers bij de gesprekken niet welkom. ,,We wilden in alle rust de verhalen van de ouders horen.''