De gezichten bij mijn twee minuten stilte

COLUMN Concept ‘Top’ vind ik nu al aantrekke­lijk

Jaren achtereen woonde ik zo’n beetje om de hoek van (wijlen) café De Pul. Ik kwam daar eigenlijk nagenoeg nooit binnen, want in mijn jeugdjaren was De Pul nou juist zo’n café waar je als jongere (lang haar, opoefiets, spijkerjekkie, pakkie Samson in de borstzak) juist met een grote boog omheen liep.