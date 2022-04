De ‘begraven schat’ van villa Rozenhof werd zelfs na de verkoop nooit meer gevonden

In het begin van de 19de eeuw was op de plaats van het tegenwoordige Rozenhof al een buitenplaats met die naam, met een grote villa. Via vererving kwam dat buiten in 1890 in handen van de Dordtse jonkvrouwe Van den Santheuvel van Hoogeveen. Zij was in 1887 getrouwd met W.R.A.C. graaf van Rechteren Limpurg. Een heus adellijk huwelijk met pracht en praal waarvoor de halve, armelijke Dordtse bevolking uitliep. Iedereen wilde bij het uitgaan van de Waalse Kerk aan de Voorstraat een glimp opvangen van het bruidspaar.