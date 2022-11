Dat hele Black Friday-gedoe, trap daar nou toch niet in

High Five Foundation verwent kinderen met nieuwe outfits, een bioscoopbe­zoek­je én cadeaus van de Sint

Een gloednieuwe outfit, de haren strak in de lak en voor wie het wilde de nagels in een mooi kleurtje. De High Five Foundation legde vanmorgen weer tientallen kinderen compleet in de watten tijdens een ‘Make Over Day’. Sinterklaas kwam ook nog even om de hoek gluren, mét cadeautjes.

19 november