Dansschool moet plotsklaps uit Berckepoort vertrekken

De huurders zijn overrompeld door het besluit. Joy2dance zit al zes jaar antikraak in de Berckepoort, geeft wekelijks tweehonderd kinderen dansles en kan niet op stel en sprong vertrekken. ,,We hebben 28 dagen om te vertrekken, maar dat zou pas zijn als er een andere eigenaar in komt. We voelen ons echt overvallen. We hebben ook het idee dat dit een beetje willekeur is”, zegt mede-eigenaar Alice van Ballegooie. ,,Wat is er nu anders dan zes jaar geleden? Hebben we dan al die tijd in een brandonveilig pand gezeten? We hadden net corona overleefd zonder steun aan te vragen. Dat kon door onze lieve leden, die door zijn blijven betalen. Net nu we weer aan de gang konden, krijgen we dit.”