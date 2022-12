Damwand van parkeergarage roest: nieuwe tegenvaller in onfortuinlijke Westkeetshaven

De woningbouw in Westkeetshaven, op de oever van de rivier, had rond de eeuwwisseling het paradepaardje van de gemeente moeten worden: eindelijk zag ze kans om een mooie wijk te bouwen op de zwaar verontreinigde grond van het Van Drimmelenterrein. Al snel werd het een hoofdpijndossier: bij gebrek aan menskracht en toezicht op het project moest de gemeente alles bij elkaar acht miljoen euro aan tegenvallers aftikken.

Spoed nodig bij herstel

Eén van de problemen was dat de parkeergarage onder de huizen zo erg lekte, dat de bewoners weigerden die te kopen. Omdat bouwer en projectontwikkelaar niet thuis gaven, loste de gemeente dat probleem uiteindelijk op. Inmiddels is de garage al lang overgedragen, maar de damwand bleef eigendom van de gemeente.

Die houdt al sinds 2013 in de gaten in welke conditie de damwand verkeert. Dit jaar bleek dat de coating van de wand snel loslaat en de plaat is gaan roesten. Die is daardoor al dunner geworden: ,,Uit de laatste inspectie bleek dat de damwand met spoed moeten worden geconserveerd.’’