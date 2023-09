Dakloosheid een te heftig voorleesthema voor kleine kinderen? Elza (34) vindt van niet

DE KWESTIE Een pasje voor ondergrond­se container: goed idee of alleen maar slecht voor je portemon­nee?

Inwoners van de gemeente Molenlanden kunnen de ondergrondse afvalcontainers voortaan alleen nog openen met een pasje dat zij één dezer dagen in de bus ontvangen. Wie meer afval in de containers gooit, moet straks ook meer betalen. Terecht of niet?