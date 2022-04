Dakloos Drievriendenhof: de bestuursblunder van de eeuw...

Lokale partijen genegeerd bij coalitie­vor­ming: ‘We zijn heel simpel aan de kant gezet’

Lokaal stemmen is de norm, maar lang niet overal krijgen lokale partijen het voor het zeggen. In ieder geval in Dordrecht en Sliedrecht worden ze genegeerd bij de coalitievorming. ,,Het CDA heeft honderden stemmen verloren en mag gaan regeren. Blijkbaar maakt het niet uit of je wint of verliest.’’

10:02