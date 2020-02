Dak van al jaren leegstaand pand ingestort bij brand, woningen van de buren gered

UPDATEIn een leegstaand pand aan de Dubbeldamseweg Noord in Dordrecht is aan het eind van de middag brand uitgebroken. Het gevaar dat de brand overslaat naar naastgelegen woningen is door ingrijpen van de brandweer geweken, maar de paniek was groot bij omwonenden: ,,Dat is mijn huis! Mijn dak staat in brand.’’ Inmiddels lijkt de brand onder controle.