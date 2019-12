Dag twee Dordtse kerstmarkt afgelast vanwege slechte weersomstandigheden

De regen en wind gooien roet in het eten waardoor de organisatie heeft moeten besluiten het evenement voor morgen te cancelen. ,,We hebben een moeilijke beslissing moeten nemen. Vanwege het slechte weer kan de tweede dag van de kerstmarkt helaas niet doorgaan", zo meldt de organisatie. Eerder werd al besloten niet alle kerstversieringen op te hangen bij de kramen. Voor zondag zien de weersomstandigheden er een stuk beter uit, die dag gaat de kerstmarkt vooralsnog wel gewoon door.

De organisatie van de kerstmarkt heeft het besluit genomen in nauw overleg met de hulpdiensten en burgemeester. ,,Er wordt windkracht 5 of zelfs 6 opgegeven, met windstoten die kunnen pieken tot windkracht 7 of 8. Dan is het gewoon niet meer verantwoord", laat Gerben Baaij weten. ,,Je loopt dan het risico dat kramen en handelswaar de lucht in vliegen.”

De honderden kraamhouders krijgen hun geld niet terug voor reeds betaalde kraamhuur, à honderd euro per dag. ,,Er is sprake van overmacht. We vinden het natuurlijk heel vervelend, maar de mogelijkheid mensen terug te betalen hebben we niet. Dit is voor niemand leuk. Voor de handelaren niet, de bezoekers niet en voor ons niet.”

‘Vreselijk’

Wanda Moelands, die een kraam heeft met verschillende soorten artikelen op de kade van de Nieuwe Haven, vindt het ‘vreselijk’ dat de tweede dag van de kerstmarkt is afgelast. Het nieuws komt voor haar uit de lucht vallen. ,,Dit is gewoon balen. Gisteren heb ik nog spullen gekocht om een mooie volle kraam te krijgen. Ik had het niet aan zien komen, wat er werd juist beter weer voorspeld.’’ Een andere kraamhouder reageert nuchter: ,,Het is niet best natuurlijk, maar als het voor iedereens veiligheid beter is, moeten we het op deze manier doen. Het is gewoon niet anders.’’