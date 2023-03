Daar komt de bruid! 7 x hier koop je een bruidsjurk in Dordrecht

indebuurt.nlGa je binnenkort trouwen? Wacht dan niet te lang met het uitzoeken van je bruidsjurk. Gelukkig zijn er in Dordrecht genoeg bruidsmodewinkels waar je met jouw entourage naar toe kan om de jurk van je dromen te vinden. Prinsessenjurk, vintage of mermaid dress? Bij onze selectie van bruidsmodezaken vind jij de stijl die je zoekt.

The Grand Diva

The Grand Diva heeft een collectie van moderne, trendy, klassieke én hippe bruidsjurken in de maten 44-60. De jurken worden direct uit voorraad geleverd. Dat is prettig voor een last-minute bruiloft, maar ook voor als je pas over een paar maanden trouwt. Zo weet je zeker dat jouw bruidsjurk ruim op tijd gereed is voor jullie grote dag! The Grand Diva is een van de drie winkels van The Bridal Concepts Company by ANKii.

Lady Fitzgerald

Lady Fitzgerald is een bridalstore geïnspireerd op de jaren ’20 en ’30. Is het thema van jouw bruiloft The Great Gatsby of Peaky Blinders? Dan vind je bij Lady Fitzgerald vast en zeker jouw droomjurk. Lady Fitzgerald biedt bruidsjurken in de maten 34 tot en met 48 en hiervoor betaal je meer dan het gemiddelde. Zit je tussen twee maten in of sluit je jurk net niet netjes aan? Het bruidsatelier zorgt ervoor dat jouw jurk perfect past en je zelfverzekerd naar het altaar kan lopen. Ook Lady Fitzgerald is onderdeel van The Bridal Concepts Company by ANKii.

My Vintage Boudoir

In deze “New York Style bridalstore” vind je honderden bruidsjurken in maat 34 tot en met 42. Bij deze bruidsmodezaak hebben ze van alle jurken maar één exemplaar. Je koopt dus de jurk die je aan hebt tijdens het passen en deze wordt door het atelier op maat gemaakt. The Vintage Boudoir is een van de winkels van The Bridal Concepts Company by ANKii.

Hip! Weddingdesign

Andrea Klingler opende de deuren van Hip! Weddingdesign in 2008. Bij Hip! staat service voor de bruid centraal. Lol maken en ontspannen passen, dat is belangrijk wanneer je op zoek bent naar de jurk van je dromen. Naast bruidsjurken koop je bij Hip! Weddingdesign ook sluiers, bruidslingerie en bruidsschoenen.

La Nova Bruidsmode

La Nova Bruidsmode is de winkel van Sandra en Stephan Kusters. Sandra begon haar bruidsmodezaak aan huis, maar inmiddels is La Nova Bruidsmode gevestigd in een sfeervol pand aan de Groenmarkt. Het passen van de bruidsjurken en -schoenen gaat bij La Nova, zoals ze het zelf zeggen, “Relaxed en zonder poeha”. Kies jij voor een boho beach stijl of ga je liever voor een autumn fairytale? Voor ieder thema is er wat wils.

The Bridal Room

In 2012 begonnen de Atbir zussen op de zolderkamer van hun ouders met een rekje van zo’n tien bruidsjurken. Inmiddels hebben ze een winkel, The Bridal Room, in een prachtig pand in het centrum van Dordrecht en ook een vestiging in Antwerpen. Bij The Bridal Room kun je zowel huren als kopen. De huurcollectie bestaat uit circa 200 bruidsjurken. Liever een bruidsjurk kopen? Het atelier maakt jouw droomjurk op maat. Dit kan een bestaand model zijn uit de winkel of een eigen ontwerp.

Candleslove

Candleslove is een winkel voor bruidsjurken, avondjurken, feestjurken en accessoires. De winkel is gevestigd aan de Sint Jorisweg en biedt bruidsjurken in alle maten en van hoge kwaliteit. Bij Candleslove vinden ze het fijn als je een afspraak maakt als je langs wil komen. De medewerkers zullen je adviseren bij het vinden van jouw droomjurk.

Mis je iets in dit lijstje?

Dit is geen compleet overzicht van alle bruidswinkels in Dordrecht, maar een lijstje met tips ter inspiratie. Bedrijven betalen niet voor een plek in dit artikel.

Heb je een tip?

Wil je jouw favoriete plekken in Dordrecht tippen? Dat mag! Laat het ons weten via dit formulier!

