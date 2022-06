Daar dienen die schermpjes rond hoogspanningsmasten in de polder voor

AlblasserwaardIn Brabant en Limburg is een stop voor nieuwe stroomaansluitingen afgekondigd. Om te voorkomen dat ook hier in de regio gebeurt werkt Tennet de komende maanden aan uitbreiding van de capaciteit.

Wandelaars en fietsers kijken sinds kort raar op als ze een polderrondje door de Alblasserwaard of op het eiland van Dordrecht maken: rondom de betonnen voeten van talloze hoogspanningsmasten zijn schermpjes van pakweg 30, 40 centimeter hoog neergezet. Het zijn amfibieschermen, legt Joelle Daalder van de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnetwerk uit.

Quote Deze speciale schermen zijn geplaatst door ecologen om amfibieën en reptielen buiten het gebied te houden waar we straks gaan bouwen aan de hoogspan­nings­ver­bin­ding Joelle Daalder

,,Deze speciale schermen zijn geplaatst door ecologen om amfibieën en reptielen buiten het gebied te houden waar we straks gaan bouwen aan de hoogspanningsverbinding.’’ Daarbij gaat het om de 34 kilometer lange leiding die vanaf hoogspanningsstation Krimpen aan den IJssel langs Nieuw-Lekkerland, Oud-Alblas, Alblasserdam, Sliedrecht, Dordrecht en Altena loopt en uiteindelijk eindigt in Geertruidenberg (Noord-Brabant). Beschermde dieren zoals de Noordse woelmuis, de rugstreeppad en de heikikker worden in het afgezette gebied gevangen en elders in de natuur weer uitgezet.

Nesten uit masten verwijderd

Tennet en aannemer BAM zijn al maanden bezig met de voorbereidingen voor het daadwerkelijke karwei, dat volgende maand van start moet gaan. Zo zijn niet alleen de schermen geplaatst, maar in februari (dus voor het broedseizoen) al nesten uit masten verwijderd om te voorkomen dat de werkzaamheden daardoor vertraging oplopen. Ook is er gesnoeid en worden bouwwegen aangelegd om ervoor te zorgen dat weilanden niet verzakken als daar zwaar materiaal overheen komt.

De bedoeling van de klus is om de capaciteit van het bestaande hoogspanningsnet te vergroten, zegt Daalder. ,,We gebruiken met elkaar steeds meer stroom en wekken ook steeds meer op. Om te zorgen dat we dat kunnen blijven doen, doen we dit.’’ Dat is vooral het gevolg van de alsmaar groeiende productie van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt. Er komen steeds meer grote windmolen- en zonneparken bij en al die stroom moet ergens heen.

Het gebied rond de masten met hoogspanningsleidingen, zoals hier langs de Elzenweg in Nieuw-Lekkerland, is afgezet met amfibieschermen.

Als het in de regio hard waait, moet veel van de geproduceerde windenergie meteen worden afgevoerd. Als het windstil is, moet het hoogspanningsnet voldoende ruimte bieden om elektriciteit van andere producenten en andere productielocaties naar de gebruikers te vervoeren.

De verbinding Krimpen - Geertruidenberg is een belangrijke schakel in de energievoorziening, zegt Tennet. Concreet betekent dit dat de leidingen vervangen worden door andere exemplaren, die meer stroom tegelijkertijd kunnen vervoeren.

Groot onderhoud aan de masten

Maar dat is niet alles. Nu ze toch bezig gaan, maakt de netbeheerder van de gelegenheid gebruik om groot onderhoud aan de masten te plegen. Zo worden de funderingen (het heiwerk) versterkt en/of wordt extra beton gestort bij de mastvoeten. Daarvoor wordt vanaf volgende maand een bouwplaats ingericht onder een aantal masten.

Op dit moment is er behalve de amfibieschermen nog niet veel te zien van het werk. Dat verandert binnenkort als de bouwwegen worden aangelegd. Dat gebeurt met geshredderd hout, omdat dat lichter is dan zand. Want dat zou kunnen zorgen voor schade aan het landschap en dat wil Tennet voorkomen.

De nieuwe leidingen worden van de ene naar de andere mast op hun plek getrokken. Voor het hele traject is voorzien van nieuwe kabels zijn we een halfjaar verder. Het werk wordt naar verwachting in januari opgeleverd.

