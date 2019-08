Crowdfundingactie voor familie vermiste Dirk

Het is bijna twee weken geleden dat Dirk Dalebout (52) ‘s nachts zijn woning verliet om spoorloos te verdwijnen. Sinds het nieuws over zijn vermissing de 62-jarige Wil van Wensen bereikte, laat het haar niet meer los. ,,Het houdt me dag en nacht bezig. Dan kijk ik op mijn telefoon in de hoop dat er goed nieuws is.’’



Van Wensen kent Dalebouts vrouw al ‘zeker dertig jaar’ - ‘mijn ex-man en haar broer zijn vrienden’. ,,Zodoende ken ik Dirk ook. Een paar weken geleden heb ik nog met Jacqueline en Dirk op het terras gezeten. Toen heb ik niks aan hem gemerkt. Zijn vermissing kwam echt als een donderslag bij heldere hemel. Pas toen hoorde ik ook dat hij zijn baan was kwijtgeraakt.’’



Het contract van de asbestverwijderaar werd niet verlengd. Zijn familie denkt achteraf dat dat hem te veel is geworden. Naarmate de tijd verstrijkt nemen de zorgen over zijn welzijn toe. Van Wensen: ,,Ik kan daar helaas weinig aan doen, maar ik bedacht me dat ik misschien wel hun financiële zorgen weg kan nemen. Dan hoeven ze zich dáár in elk geval niet meer druk om te maken.’’



,,Dirk is weg, maar de hypotheek en andere vaste lasten moeten gewoon betaald worden. Van de week had hij zijn ww-uitkering moeten aanvragen. Maar omdat hij vermist is, kan de familie niks ondernemen. Ik zei tegen mijn partner: hoe moet dat dadelijk? Zo kwam ik op het idee van de crowdfundingactie.’’