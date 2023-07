Criteriums onder druk, maar Slag van Ambacht staat als een huis: ‘De renners komen hier uit zichzelf’

Grote posters ‘Chemours moet stoppen!’ verspreid door Dordtse binnenstad

,,Sluit je aan bij de demonstraties!’’, is een van de oproepen die te lezen is op posters, verspreid over de binnenstad van Dordrecht. Er staat een QR-code op om aangifte mee te doen en de vraag om je aan te sluiten bij actiegroepen op Facebook.