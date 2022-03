Crisis in Zwijndrechtse politiek afgewend; motie van afkeuring tegen wethouder Jos Huizinga van tafel

De crisis in de Zwijndrechtse politiek is maandagavond afgewend. Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ), de Zwijndrechtse Plus Partij en de VVD besloten een eerder ingediende motie van afkeuring tegen wethouder Jos Huizinga niet opnieuw in stemming te brengen. In de nacht van 22 op 23 februari staakten de stemmen: twaalf voor, twaalf tegen.