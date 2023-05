Corrupte heftruckchauffeurs denken coke te smokkelen, maar verkopen blokken hout

Dyslecti­sche Femmie (24) in de race voor titel beste boekverko­per: ‘Geloof niet in boeken voor ‘zwakke lezers’’

Een jonge kinderboekverkoper met dyslexie of een ‘eigenwijze’ boekhandelaar die al jaren in het vak zit? Dordtenaren Femmie van Dodewaard van De Giraf en Gerrit-Jan Kruidenier van De Nieuwe Bengel strijden - samen met twintig anderen - om de titel boekverkoper van het jaar. ,,Toen ik dertien was, las ik pas voor het eerst een boek uit”, vertelt Van Dodewaard.