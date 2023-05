Concept ‘Top’ vind ik nu al aantrekkelijk

COLUMN Samen houden wij die molen draaiende

Hebt u dat ook, dat u stiekem wel eens een onbedoeld huppeltje maakt, of dat u op z’n minst een glimlach niet kan onderdrukken als ze (en da’s meestal op zaterdag) draaien… die wieken van de molen? Of vindt u mijn liefdesverklaring aan Kyck over den Dijck op de Noordendijk een beetje raar?