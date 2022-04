Coffeeshop in Zwijndrecht gaat eindelijk weer open, winst naar preventie en goede doelen

Politie vindt tientallen kilo's drugs in gesloten Zwijn­drecht­se coffeeshop

De politie heeft donderdagochtend enkele tientallen kilo's soft-drugs aangetroffen in de al maanden gesloten coffeeshop Xpresso in Zwijndrecht. De drugs lagen in een verborgen ruimte, aldus de politie.

30 januari