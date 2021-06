Coffeelicious verkoopt vestigingen in Breda en Den Haag

Aantal meldingen van cybercrime vijf keer (!) hoger dan twee jaar geleden

29 mei Het aantal digitale misdrijven in de regio Drechtsteden is vervijfvoudigd ten opzichte van twee jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de VeiligheidsAlliantie in de regio Rotterdam over 2020. Met name in de stad Dordrecht en de Hoeksche Waard nam cybercriminaliteit fors toe.