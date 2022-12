Co en Erica wonen in een héél duurzaam dijkhuis: ‘We betalen maar 40 euro aan gas en elektriciteit per jaar’

Brand in bedrijfs­pand in Dordrecht, ook ambulance aanwezig: ‘Kwam flink wat rook vrij’

In het pand van Continental Bakeries aan de Pieter Zeemanweg in Dordrecht heeft woensdagochtend een brand gewoed. Het bedrijvenpand werd snel ontruimd en de brand was relatief snel geblust. Een ambulance kwam ter plaatse om mensen die rook in hadden geademd te controleren.

28 december