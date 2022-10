Claire heeft al meer dan tien jaar een gouden tand: ‘Mijn opa heeft mij geïnspireerd’

Nieuw personeel voor waterbus in geen velden of wegen te bekennen: ‘Ons imago is extra drempel’

De problemen met de dienstregeling van de waterbus in de regio zijn voorlopig nog niet opgelost. Vervoerder Blue Amigo is met man en macht op zoek naar nieuw personeel. ,,Dat is geen gemakkelijke opgave.’’

29 september